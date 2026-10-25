25 октября, 19:04Происшествия
Движение на внутренней стороне 83 км МКАД после возгорания автомобиля восстановлено
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Движение на внутренней стороне 83 километра МКАД в районе Дмитровского шоссе восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.
О проблемах с движением сообщалось ранее. Там загорелся легковой автомобиль, в результате движение было затруднено на 2,5 километра.
Оно осуществлялось по трем полосам из пяти. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших пока неизвестны.
Ранее два человека погибли в ДТП на 38-м километре автодороги Москва – Касимов, еще один человек пострадал. Водитель "Лады" столкнулся с мотоциклом во время поворота. В результате скончались мотоциклист и пассажир легковушки, а водитель автомобиля получил телесные повреждения.