Движение на внутренней стороне 83 км МКАД после возгорания автомобиля восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение на внутренней стороне 83 километра МКАД в районе Дмитровского шоссе восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.

О проблемах с движением сообщалось ранее. Там загорелся легковой автомобиль, в результате движение было затруднено на 2,5 километра.

Оно осуществлялось по трем полосам из пяти. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших пока неизвестны.

Ранее два человека погибли в ДТП на 38-м километре автодороги Москва – Касимов, еще один человек пострадал. Водитель "Лады" столкнулся с мотоциклом во время поворота. В результате скончались мотоциклист и пассажир легковушки, а водитель автомобиля получил телесные повреждения.