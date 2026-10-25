Два человека пострадали в ДТП со скорой помощью и иномаркой в Иркутске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи и автомобилем Toyota Prius в центре Иркутска. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД по области.

По данным ведомства, авария произошла вечером 25 октября на улице Партизанской. 41-летний водитель спецтранспорта, поворачивая налево на улицу Пискунова, врезался в Toyota Prius, который двигался навстречу.

В ГУ МВД отметили, что в результате происшествия пострадали два медицинских работника. Устанавливаются обстоятельства ДТП. На месте аварии работают полицейские.

Ранее два человека погибли в ДТП на 38-м километре автодороги Москва – Касимов, еще один человек пострадал. Предварительно установлено, что водитель "Лады" столкнулся с мотоциклом во время поворота. В результате скончались мотоциклист и пассажир легковушки, а водитель автомобиля получил телесные повреждения.