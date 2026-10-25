ВС РФ на переходе морем поразили использующийся в интересах Украины сухогруз

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) России на переходе морем поразили сухогруз, доставлявший в порт Одессы грузы для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили Минобороны РФ в MAX.

По данным ведомства, российские военнослужащие нанесли беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) удар по морским судам, задействованным в интересах украинских боевиков.

Ранее Вооруженные силы России поразили вантовый мост в районе Запорожья и два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря. Специалисты войск беспилотных систем провели атаку на мост с использованием БПЛА "Герань". В Черном море операторы дронов также нанесли удар по катеру противника, служившему платформой для FPV-дронов.

В свою очередь, в ночь на 25 октября российская армия атаковала объекты, обеспечивающие украинские войска. В Харькове целями стали логистический центр "Эпицентр", распределительный центр военных грузов и терминал "Васищево". На этих площадках хранилось имущество военного назначения и продукция двойного применения для ВСУ.