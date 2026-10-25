Российские военные поразили мост под Запорожьем и два катера ВСУ в Черном море

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России поразили вантовый мост в районе Запорожья и два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Специалисты войск беспилотных систем провели атаку на мост с использованием БПЛА "Герань". В Черном море операторы беспилотников нанесли удар по катеру противника, служившему платформой для FPV-дронов. В то же время, экипаж Су-30СМ2 ликвидировал еще один безэкипажный катер ВСУ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 октября российская армия вновь атаковала объекты, обеспечивающие украинские войска. В Харькове целями стали логистический центр "Эпицентр", распределительный центр военных грузов и терминал "Васищево".

На этих площадках хранилось имущество военного назначения и продукция двойного применения для ВСУ. Помимо этого, в море был уничтожен сухогруз, следовавший в Черноморск с грузами для украинской армии.