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25 октября, 09:47

Политика

Путин поздравил Токаева с Днем республики Казахстан

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Владимир Путин направил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву поздравительную телеграмму по случаю национального праздника. Российский лидер отметил успехи республики и развитие двусторонних отношений.

Путин подчеркнул, что Казахстан добился значительных результатов в экономической и социальной сферах, а также играет конструктивную роль в международных делах и пользуется авторитетом на мировой арене.

"Отношения между Россией и Казахстаном успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава российского государства также отметил взаимодействие Москвы и Астаны в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и других многосторонних структур. Путин выразил уверенность, что страны продолжат укреплять связи по всем направлениям ради благополучия народов и стабильности в Евразии.

Ранее лидеры обеих стран уже заявляли о динамичном развитие российско-казахстанских отношений по всем фронтам. Российский лидер охарактеризовал эти связи как "дорогу с двусторонним движением", указав на ожидаемый рост товарооборота.

Токаев, в свою очередь, подтвердил, что Россия останется главным партнером республики по инвестициям и торговле, отметив, что торговые показатели растут быстрее прогнозов.

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