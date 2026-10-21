Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россия заняла 50-е место в мировом рейтинге сильных паспортов, потеряв четыре позиции по сравнению с январем. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой фирмы Henley&Partners.

Обладатели российского паспорта могут въезжать без визы в 114 стран – в начале года таких направлений было 113. Несмотря на это, в общем списке страна опустилась.

Рядом с Россией в таблице расположились Венесуэла (49-е место), а также Турция и Катар, разделившие 51-ю строчку. В январе российский и турецкий паспорта делили 46-е место, но теперь РФ опережает Турцию.

Возглавил список Сингапур – обладателям этого паспорта открыты 193 направления без визы. Япония, Южная Корея и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) разделили второе место с возможностью посещать 188 стран, на третьем месте оказалась Швеции – 187 направлений.

Четвертое место заняли более десяти европейских государств с одинаковым результатом, им доступны 186 направлений. Великобритания оказалась на шестом месте (184), а США – на десятом (180).

По числу безвизовых направлений российский паспорт опережает китайский на 31 пункт, тайский – на 37, индийский – на 59. Китай в рейтинге занял 62-е место (83 направления), Таиланд и Казахстан разделили 66-е место (по 77), Индонезия заняла 71-е место (70), Азербайджан – 73-е (68), а Армения – 78-е (63).

Замыкают список Ирак (28 направлений), Сирия (25) и Афганистан (22). Henley Passport Index составляет индекс с 2006 года, опираясь на данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Расчет делается из 199 паспортов, часть которых делит общие места в рейтинге, и 227 направлений.

Ранее Россия заняла четвертое место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. Рейтинг за 2025 год учитывал голоса, которые отдали на форуме Reddit. В итоге первое место заняла Колумбия, второе и третье – Польша и Греция соответственно. РФ оказалась на четвертом месте.

В публикации указано, что погода в России "бывает суровой, холодной и беспощадной", но красота может "растопить многое". При этом российские женщины всегда демонстрируют теплоту, легко преодолевающую жесткий климат.