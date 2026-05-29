29 мая, 10:51

Общество

Россия заняла 4-е место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Россия заняла четвертое место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами, следует из данных независимой организации World Population Review.

В издании подчеркнули, что красота – субъективный фактор, при этом многие источники во время составления рейтингов используют опросы общественного мнения и статистические данные, например количество денег, которые тратятся на косметику или количество выполненных пластических операций.

Рейтинг за 2025 год учитывал голоса, которые отдали на форуме Reddit. В итоге первое место заняла Колумбия, второе и третье – Польша и Греция соответственно. Россия оказалась на четвертом месте.

В публикации указано, что погода в России "бывает суровой, холодной и беспощадной", однако красота может "растопить многое". При этом российские женщины всегда демонстрируют теплоту, легко преодолевающую жесткий климат.

Ранее Россия заняла 34-е место в рейтинге самой вкусной кухни мира. Данный рейтинг был сформирован на основе 400 тысяч оценок более чем 11 тысяч блюд со всего мира. На 1-м месте оказалась греческая кухня, а следом в топ-3 попали блюда из Италии и Мексики.

