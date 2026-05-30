30 мая, 15:28Культура
Умерла балетмейстер-репетитор Мариинского театра Любовь Кунакова
Фото: Legion-Media.com/Persona Stars
Балерина, балетмейстер-репетитор Мариинского театра Любовь Кунакова умерла в возрасте 74 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра.
Коллектив учреждения выразил соболезнования родным и близким, друзьям и ученикам балерины.
"Цветущая, энергичная, душевная, Любовь Алимпиевна всегда могла поддержать словом, взглядом, улыбкой. Ее интеллигентность и человечность навсегда останутся в памяти коллег", – говорится в сообщении.
Кунакова родилась 8 августа 1951 года в Ижевске. Более полувека она посвятила работе в Мариинском театре. До 1992 года она являлась ведущей исполнительницей балетного репертуара. Кунакова играла в спектаклях "Легенда о любви", "Спящая красавица", "Жизель", "Баядерка", "Лебединое озеро", "Раймонда", "Корсар" и "Дон Кихот".
В 1997 году она стала педагогом-репетитором в театре, а позже – балетмейстером-репетитором. Вместе с тем Кунакова перенесла классические спектакли в редакции Мариинского театра на сцены Минска, Афин, Токио, Бразилии.
Кунакова получила звания заслуженной артистки РСФСР и народной артисткой РСФСР. Кроме того, она удостоилась медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и стала кавалером ордена "За заслуги в культуре и искусстве".