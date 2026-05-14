14 мая, 10:54

Культура

Вдова поэта Вознесенского Богуславская умерла в возрасте 102 лет

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В возрасте 102 лет скончалась писательница, драматург и вдова поэта Андрея Вознесенского Зоя Богуславская. Об этом ТАСС сообщили в Центре Вознесенского.

"Зои Борисовны не стало сегодня ночью. Она не болела, дело в возрасте", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что о дате похорон и месте прощания будет сообщено позже.

Богуславская родилась в 1924 году в Москве. Она была известна не только как супруга одного из крупнейших поэтов-шестидесятников, но и как автор романов, пьес и книг по искусству.

В 60–70-х она стала известна своей интеллектуальной прозой и театральной критикой, позже создала независимую премию "Триумф" – одну из главных российских наград в области искусства. В 2025 году удостоилась литературной премии "Большая книга" в номинации "Нон-фикшен" за мемуары "Халатная жизнь".

После смерти Вознесенского, с которым она прожила более 40 лет, Богуславская занималась сохранением его наследия. При ее активном участии в Москве появился Центр Вознесенского.

