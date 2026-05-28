Продюсер Иващенко: замку Пугачевой можно присвоить статус музея

Шоумен и продюсер Гера Иващенко предложил семье певицы Аллы Пугачевой сделать из замка в деревне Грязь музей и проводить там экскурсии.

"Я бы сам сходил, посмотрел и снял бы обзор, и люди бы туда ездили. А деревня Грязь приобрела бы какой-то потенциал", – сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, таким образом можно было бы начать продвигать деревню Грязь, куда люди стали бы приезжать на экскурсии на полдня. Также Иващенко предложил присвоить этому дому государственный статус как символу уходящей эпохи.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил передать замок Пугачевой Русской православной церкви (РПЦ). По его мнению, там можно было бы сделать храм, воскресную школу, библиотеку и социальный центр. При этом готические элементы стоит демонтировать и установить вместо них купола.

