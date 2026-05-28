Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 17:07

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

Продюсер Иващенко: замку Пугачевой можно присвоить статус музея

Продюсер предложил сделать музей из замка Пугачевой

Фото: ТАСС/Абзац/Анастасия Романова

Шоумен и продюсер Гера Иващенко предложил семье певицы Аллы Пугачевой сделать из замка в деревне Грязь музей и проводить там экскурсии.

"Я бы сам сходил, посмотрел и снял бы обзор, и люди бы туда ездили. А деревня Грязь приобрела бы какой-то потенциал", – сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его словам, таким образом можно было бы начать продвигать деревню Грязь, куда люди стали бы приезжать на экскурсии на полдня. Также Иващенко предложил присвоить этому дому государственный статус как символу уходящей эпохи.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил передать замок Пугачевой Русской православной церкви (РПЦ). По его мнению, там можно было бы сделать храм, воскресную школу, библиотеку и социальный центр. При этом готические элементы стоит демонтировать и установить вместо них купола.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика