Российская драма "Группа крови" победила на Азиатском фестивале художественных фильмов

Российская военная драма "Группа крови" завоевала главную награду II Азиатского фестиваля художественных фильмов в Макао - статуэтку "Золотой буревестник". Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры России.

Приз создателям кинокартины вручил генеральный консул России в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов.

"Подобные картины сохраняют историческую правду о событиях Великой Отечественной войны. Ведь передача этой памяти молодому поколению – наш общий долг перед теми, кто отдал жизнь за Родину", – сказал Каргаполов.

Фильм "Группа крови" вышел в российский кинопрокат 8 мая 2025 года к 80-летию Победы, а также демонстрировался в широком прокате в Китае. Он рассказывает о событиях в детском концентрационном лагере в Вырице Ленинградской области.

Между тем в Москве уже начались съемки семейного приключенческого фильма "Незнайка" по мотивам произведений Николая Носова. Картина, режиссером которой выступил Дмитрий Дьяченко, выйдет в кинотеатрах 1 января 2028 года.

По словам режиссера, фильм является не просто экранизацией любимой книги, а разговором о проблемах молодого поколения, только на языке сказки и юмора. Главного героя сыграет Леонид Басов.