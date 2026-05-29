Писательница Барякина внесена в реестр иноагентов

Минюст России внес писательницу Эльвиру Барякину, политолога Андрея Никулина и активистку Инну Курочкину в реестр иностранных агентов. Об этом говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что Барякина публиковала фейки о решениях российских властей, выступала против СВО и принимала участие в распространении сообщений других иностранных агентов и организаций, включенных в список нежелательных на территории РФ. Никулин, в свою очередь, распространял ложные сведения о решениях и политике властей РФ и публиковал материалы иностранных агентов.

При этом Курочкина не только публиковала фейки о властях России и выступала против спецоперации, но и призывала к нарушению территориальной целостности России. Также она распространяла данные, искажающие историю страны, принимала участие в антироссийских акциях протеста, выступала спикером организации, признанной нежелательной. Кроме того, она публиковала сообщения иностранных агентов и нежелательных организаций.



Ранее министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналиста Михаила Гуревича и популяризатора космонавтики Виталия Егорова. Кроме того, иноагентами признаны активист Доржо Дугаров и бывший депутат Совета Ейского района Александр Коровайный.

