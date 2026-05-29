Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 17:24

Политика

Писательница Барякина внесена в реестр иноагентов

Фото: vk.com/elvira.baryakina (Эльвира Барякина признана в РФ иноагентом)

Минюст России внес писательницу Эльвиру Барякину, политолога Андрея Никулина и активистку Инну Курочкину в реестр иностранных агентов. Об этом говорится на сайте ведомства.

Уточняется, что Барякина публиковала фейки о решениях российских властей, выступала против СВО и принимала участие в распространении сообщений других иностранных агентов и организаций, включенных в список нежелательных на территории РФ. Никулин, в свою очередь, распространял ложные сведения о решениях и политике властей РФ и публиковал материалы иностранных агентов.

При этом Курочкина не только публиковала фейки о властях России и выступала против спецоперации, но и призывала к нарушению территориальной целостности России. Также она распространяла данные, искажающие историю страны, принимала участие в антироссийских акциях протеста, выступала спикером организации, признанной нежелательной. Кроме того, она публиковала сообщения иностранных агентов и нежелательных организаций.

Ранее министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналиста Михаила Гуревича и популяризатора космонавтики Виталия Егорова. Кроме того, иноагентами признаны активист Доржо Дугаров и бывший депутат Совета Ейского района Александр Коровайный.

Читайте также


политика

Главное

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика