Лукашенко предложил Макрону встретиться с Путиным в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном предложил встретиться с ним и Владимиром Путиным в Минске. Об этом пишет агентство "БелТА".

По словам белорусского лидера, президент Франции не исключил такой возможности.

"Я говорю: "Так надо позвонить Путину. Приехать, сесть, по-мужски поговорить", – сказал Лукашенко.

Он также добавил, что Макрон должен "посоветоваться" с европейскими коллегами. На что Лукашенко ответил, что тот должен взять на себя лидерство, потому что он опытный политик.

Телефонный разговор прошел 24 мая по инициативе французской стороны. В ходе него Макрон и Лукашенко обсудили региональные проблемы, а также взаимоотношения Белоруссии с Евросоюзом и Францией в частности.

Ранее Макрон заявил, что Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин резко противостоят Европе. При этом он добавил, что Трамп по-прежнему остается союзником Европы, хоть и не всегда надежным или предсказуемым.