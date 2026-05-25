Политика

Макрон и Мерц заявили об эскалации конфликта после удара возмездия по Киеву

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвали эскалацией конфликта ночные удары возмездия по Украине с использованием баллистической ракеты "Орешник".

"Франция осуждает эту атаку и применение баллистической ракеты "Орешник", что свидетельствует, прежде всего, о дальнейшей эскалации", – написал Макрон в соцсети X.

Он добавил, что Париж продолжит оказывать поддержку Киеву и делать все возможное для установления справедливого и прочного мира. Позицию Макрона поддержал немецкий канцлер.

"Правительство Германии резко осуждает эту безрассудную эскалацию. Германия и дальше твердо стоит на стороне Украины", – подчеркнул Мерц.

Армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины. Атака стала ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

В рамках массированного удара армия РФ смогла поразить украинскую военную инфраструктуру, объекты ВПК, пункты управления главного командования сухопутных войск, ГУР Минобороны Украины и иные пункты управления ВСУ, расположенные в Киеве и Киевской области.

