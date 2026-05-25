25 мая, 20:59

Происшествия

В Липецкой области задержали сына мужчины, тело которого нашли возле машины в лесу

Фото: MAX/"Следком"

Сын мужчины, чье тело нашли у машины в лесу в Липецкой области, задержан правоохранителями. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Уточняется, что сын потерпевшего, а также его знакомый доставляются к следователю для проведения следственных действий. В частности, проверяется версия о причастности молодых людей к совершению особо тяжкого преступления.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения 42-летнего жителя Данковского округа Липецкой области и его 18-летнего сына. По предварительной версии, 22 мая мужчина и юноша возвращались из Липецка на автомобиле, но затем они перестали выходить на связь.

Позже машину с телом мужчины нашли в лесу у железной дороги. По данным его супруги, отношения между отцом и сыном были теплые, а в самой семье не было конфликтов, поэтому она исключила возможность того, что юноша мог убить родителя.

