В Липецкой области возбуждено дело об убийстве после исчезновения отца и сына

Фото: lipetsk.sledcom.ru

Уголовное дело о двойном убийстве возбудили в Липецкой области после исчезновения 42-летнего мужчины и его 18-летнего сына. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Следствие установило, что 22 мая мужчины возвращались на своей машине из Липецка в Данковский округ, однако домой они так и не приехали. В тот же день с ними оборвалась связь.

В связи с этим родственники обратились в полицию, после чего было открыто уголовное дело и начаты оперативно-разыскные мероприятия с участием волонтеров. В результате в лесном массиве Лебедянского округа удалось найти машину, а рядом с ним – тело владельца с признаками насильственной смерти.

Следователи и криминалисты уже завершили необходимые мероприятия на месте происшествия и приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося, а также к поискам сына погибшего.

По данным СМИ, речь идет о 42-летнем Алексее Крапивине и его сыне Артеме. В беседе с телеграм-каналом "112" супруга Крапивина-старшего, Татьяна, поделилась подробностями о пропаже семьи.

С ее слов, мужчина отправился в Липецк, чтобы забрать сына из университета на выходные. В начале поездки Артем периодически выходил на связь, сообщая, что у них все в порядке. Последний разговор состоялся незадолго до исчезновения.

Вместе с тем Крапивина рассказала, что отношения между отцом и сыном были теплые, а в самой семье не было конфликтов, поэтому она исключила возможность того, что Артем мог убить Алексея. Сейчас родственники продолжают поиски пропавшего юноши.

Ранее в тундре на Чукотке нашли двух мужчин, не выходивших на связь 6 дней. Двое братьев выехали из поселка Эгвекинот в сторону села Янракыннот на снегоболотоходе "Трекол" и вскоре перестали выходить на связь. Наземные поиски результата не дали, поэтому в район направили вертолет Ми-8.

Экипаж воздушного судна обнаружил пропавших в 96 километрах к юго-востоку от поселка спустя примерно 2 часа после вылета. Их сразу же доставили обратно в Эгвекинот. Медицинская помощь спасенным не потребовалась.