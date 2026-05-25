25 мая, 16:36

Адвокаты блогера Варламова обжаловали приговор за фейки о ВС России

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Роман Пименов (Илья Варламов признан в РФ иноагентом, признан террористом и экстремистом)

Защита блогера Ильи Варламова (внесен в реестр иноагентов в РФ, признан террористом и экстремистом) направила кассационную жалобу на заочный приговор по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России и об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сказано в судебных материалах, которые оказались в распоряжении РИА Новости.

Блогера признали иностранным агентом весной 2023 года. По информации Минюста РФ, он распространял ложные данные о принимаемых властями решениях и о проводимой ими политике. Также, по сведениям ведомства, Варламов получал поддержку от иностранных источников.

Он требовал снять с него статус иноагента, но в сентябре 2024 года прокуратура призвала возбудить в отношении него уголовное дело. Ведомство указало, что на тот момент Варламова уже дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

Несмотря на это, блогер продолжил публиковать в соцсетях материалы без указания соответствующего статуса. В связи с этим против него было возбуждено уголовное дело. Спустя время было утверждено заочное обвинение. Кроме того, Варламову вменили распространение фейков о ВС РФ.

В результате блогер был приговорен к 8 годам колонии общего режима. Также суд назначил ему штраф в размере 99,5 миллиона рублей и запретил администрировать сайты в течение 4 лет.

Варламов уже пытался опротестовать данное решение. В феврале 2026 года Мосгорсуд отклонил его жалобу.

