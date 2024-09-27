Блогеру Илье Варламову грозит уголовное дело

Фото: varlamov.ru (Илья Варламов признан в России иноагентом)

Московская прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении блогера Ильи Варламова (признан в России иноагентом), передает пресс-служба ведомства.

Его уже дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако, несмотря на это, он продолжил распространять в соцсетях материалы без указания статуса.

Прокуратура провела проверку и уже направила собранные материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Варламова по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах".

Министерство юстиции РФ внесло блогера в список иностранных агентов 23 марта 2023 года. В ведомстве отметили, что Варламов распространял недостоверную информацию о принимаемых публичными органами власти решениях и о проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранных источников.

Позже он потребовал снять с него соответствующий статус, протоколы были направлены в Замоскворецкий суд Москвы.

