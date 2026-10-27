В ГД предложили превратить меры поддержки семей в "демографические мотиваторы"

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Действующие меры поддержки семей в России необходимо пересмотреть так, чтобы они не только помогали гражданам в сложной ситуации, но и стимулировали рождение детей. При этом новые выплаты и программы, по мнению председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной (КПРФ), создавать необязательно. Об этом она заявила ТАСС.

Останина считает, что федеральных мер поддержки уже достаточно, однако их реализация требует доработки. В частности, депутат обратила внимание на единое пособие, которое, по ее оценке, пока не выполняет функцию демографического стимула.

Чтобы изменить ситуацию, парламентарий предложила пересмотреть критерии назначения выплаты. По ее словам, существующие социальные меры следует донастроить таким образом, чтобы они стали "демографическими мотиваторами".

Главной задачей депутат назвала обеспечение доступности помощи для каждой семьи. Она подчеркнула, что повышать рождаемость нужно не столько за счет разработки новых программ, сколько благодаря более эффективной работе уже действующих механизмов поддержки.

Еще одним условием для создания семей Останина назвала уверенность молодых людей в будущем детей. По ее мнению, родители должны понимать, что смогут обеспечить ребенку качественное дошкольное, школьное и высшее образование. Если такой уверенности нет, молодые люди могут откладывать создание семьи и рождение детей.

Ранее стало известно, что на период 2027–2029 годов на поддержку семей с детьми из бюджета направят порядка 10 триллионов рублей, включая единое детское пособие. Как сообщили в Минфине, ставка делается на повышение рождаемости.