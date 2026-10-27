Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорт Внуково возобновил прием и отправку воздушных судов в штатном режиме. Об этом сообщила Росавиация.

Ранее воздушная гавань принимала и отправляла самолеты по согласованию с соответствующими органами.

В Росавиации уточнили, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что Внуково с 25 октября работает по осенне-зимнему расписанию полетов. В этом сезоне пассажирам доступно 95 направлений: 44 внутренних и 51 международных.