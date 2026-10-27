В Роспотребнадзоре зафиксировали снижение заболеваемости гриппом в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Заболеваемость гриппом в Москве снизилась за неделю с 19 по 25 октября. При этом эпидемиологическая ситуация остается характерной для сезона, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, на 43-й неделе года число заболевших сократилось как среди населения в целом, так и в отдельных возрастных группах детей и взрослых. Эпидемические пороги не превышены ни среди совокупного населения, ни в какой-либо из возрастных групп.

В Роспотребнадзоре также напомнили о важности вакцинации для людей из групп повышенного риска. К ним относятся воспитанники детских садов, студенты, школьники, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и граждане старше 60 лет.

Прививку также рекомендуют медицинским работникам, сотрудникам сферы образования, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и социальной защиты.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что вероятность завоза нового варианта коронавируса PJ.2.1 из США, Канады и Европы в Россию высокая.

При этом он отметил, что оснований ожидать появления более заразного и агрессивного штамма пока нет, а COVID-19 стал частью сезонного осенне-зимнего подъема заболеваемости. По словам Онищенко, в случае возникновения угрозы Россия сможет разработать необходимую вакцину и организовать вакцинацию населения.

