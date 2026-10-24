Роспотребнадзор: перед вакцинацией от гриппа необходимо пройти осмотр врача

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Перед вакцинацией от гриппа необходимо пройти осмотр врача и отказаться от алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что непосредственно перед процедурой врач оценивает состояние здоровья пациента и возможность иммунизации. На осмотре нужно рассказать о хронических заболеваниях, принимаемых лекарствах и недавно перенесенных инфекциях.

Жаропонижающие и антигистаминные средства до вакцинации принимать не стоит. Поесть рекомендуется за 1–2 часа до прививки, алкоголь перед процедурой следует исключить. Для инъекции удобнее выбрать одежду, которая позволяет легко открыть плечо.

Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства. После введения вакцины рекомендуется оставаться в медицинской организации под наблюдением 15–30 минут, заключили в ведомстве.

Ранее россиян предупредили, что пик заболеваемости гриппом придется на конец декабря – начало января. Прививку лучше не откладывать, так как к моменту подъема заболеваемости организм должен быть уже защищен, а защитные антитела вырабатываются за 2–4 недели.