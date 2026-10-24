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24 октября, 04:52

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Мурашко: простуда является самым распространенным детским заболеванием

Мурашко назвал самое распространенное детское заболевание

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Самым часто встречающимся детским заболеванием является простуда. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, снизить риски заражения вирусными инфекциями в эпидемиологический сезон поможет своевременная вакцинация. Мурашко подчеркнул, что прививки защищают и детей, и взрослых.

"Это ключевой залог успеха для того, чтобы минимизировать проблемы со здоровьем и не пропускать занятия в школе, а также минимизировать риски для своих близких и родных, потому что дети часто много коммуницируют, много контактов. Поэтому, если ребенок будет здоров, семье тоже будет значительно проще пройти этот эпидсезон", – заключил министр, которого цитирует РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что в постоянном режиме отслеживает эпидемиологическую обстановку по новой коронавирусной инфекции как в России, так и за ее пределами.

Поводом для разъяснений стали публикации в СМИ о том, что российские туристы массово заболевают новым штаммом COVID-19 "Стратус" в Казахстане. В Роспотребнадзоре обратили внимание, что вариант XFG, получивший неофициальное название "Стратус", принципиально новым штаммом SARS-CoV-2 не является.

Пик заболеваемости гриппом ожидается ближе к новогодним праздникам

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