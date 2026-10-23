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23 октября, 11:23

Общество

В Роспотребнадзоре заявили о контроле за ситуацией с распространением нового коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роспотребнадзор в постоянном режиме отслеживает эпидемиологическую обстановку по новой коронавирусной инфекции как в России, так и за ее пределами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для разъяснений стали публикации в СМИ о том, что российские туристы массово заболевают новым штаммом COVID-19 "Стратус" в Казахстане.

В Роспотребнадзоре обратили внимание, что вариант XFG, получивший неофициальное название "Стратус", принципиально новым штаммом SARS-CoV-2 не является. Специалистам он известен с января 2025 года и находится под наблюдением международных и национальных органов здравоохранения.

При появлении симптомов респираторной инфекции в ведомстве рекомендуют своевременно обращаться к врачу. Граждан призывают не заниматься самодиагностикой и самолечением. Точный диагноз может поставить только медицинский специалист.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что более 635 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 выявили в России на 42-ю неделю 2026 года. Основную долю выявленных инфекций составляют вирусы негриппозной этиологии – 96,6%. Чаще всего специалисты обнаруживают риновирусы, на которые приходится 45,1% случаев.

Заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 выросла в России

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