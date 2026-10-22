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22 октября, 17:28

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Ученый Литвинов: распространение вируса Шамонда в РФ маловероятно из-за климата

Ученый исключил распространение вируса Шамонда в России из-за особенностей климата

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Распространение вируса Шамонда в России маловероятно, поскольку он передается через укусы мошек-мокрецов, которые не переносят холодного климата и не могут преодолевать большие расстояния. Об этом РИА Новости заявил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

По его словам, возбудитель передают мелкие кровососущие насекомые, которые кусают крупный рогатый скот. Для мокрецов важны влажность и определенная сезонность, а их ареал обитания ограничен небольшими расстояниями.

Ученый отметил, что вирус изначально появился в странах Африки и распространился на Южную Европу, а Россия – страна холодная. Он также обратил внимание на большие расстояния в РФ.

"Способ передачи вируса Шамонда – не воздушно-капельный, а трансмиссивный (насекомыми. – Прим. ред.). Он имеет свои ограничения", – пояснил Литвинов.

Вероятность развития таких инфекционных заболеваний существует всегда, но необходимо учитывать путь передачи возбудителя. Версия с распространением в России вируса Шамонда среди людей выглядит очень апокалиптично, считает он.

В свою очередь, эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС подчеркнул, что распространение этого заболевания пока не дает оснований прогнозировать пандемию, схожую с COVID-19.

При этом он уточнил, что теперь этот вирус является предметом наблюдения Всемирной организации здравоохранения.

Ранее стало известно, что во Франции выявили первый в истории задокументированный случай заражения человека вирусом Шамонда. Пациент с тяжелым иммунодефицитом, проходившим лечение в больнице Лиона от серьезного заболевания, скончался в начале октября. До этого считалось, что вирус Шамонда не передается человеку. Поэтому нынешний случай называют первым в истории. Власти Франции заверили, что в настоящий момент инфекция не угрожает населению.

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