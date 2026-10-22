Первый в истории случай заражения вирусом Шамонда зафиксирован во Франции

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Во Франции выявили первый в истории задокументированный случай заражения человека вирусом Шамонда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правительства страны.

"Пациент с тяжелым иммунодефицитом, проходивший лечение в больнице Лиона от серьезного заболевания, был инфицирован вирусом Шамонда. Он скончался в начале октября. Клинические, биологические и эпидемиологические исследования продолжаются", – говорится в сообщении.

Ранее считалось, что вирус Шамонда не передается человеку. Именно поэтому нынешний случай называют первым в истории. В настоящий момент инфекция не угрожает населению, заверили французские власти.

Тем временем Минздрав Нового Южного Уэльса в Австралии призвал избегать контакта с летучими мышами из-за роста числа людей, которых эти животные покусали или поцарапали. Директор по защите здоровья в ведомстве Кира Глазго напомнила, что от летучих мышей можно заразиться лиссавирусом. Он схож с вирусом бешенства и очень опасен для человека.