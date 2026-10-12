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12 октября, 17:17

Общество

В Австралии призвали избегать летучих мышей из-за лиссавируса

Фото: depositphotos/KirsanovVal

Министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса в Австралии призвало избегать контакта с летучими мышами на фоне роста числа людей, которых эти животные покусали или поцарапали. Об этом сообщается на сайте ведомства.

За две недели в штате 43 человека прошли медосмотр после укусов и царапин от летучих мышей. За такой же промежуток времени в 2025 году за помощью обратились лишь 10 человек.

Директор по защите здоровья в ведомстве Кира Глазго напомнила, что от летучих мышей можно заразиться лиссавирусом – он схож с вирусом бешенства и очень опасен для людей. При этом, по ее словам, лиссавирус австралийских летучих мышей крайне редко передается человеку.

"Если у человека, поцарапанного или укушенного зараженной летучей мышью, начинают проявляться симптомы лиссавируса, эффективного лечения, к сожалению, не существует", – сказала Глазго.

Ранее в Кении зафиксировали первый случай заражения вирусом Эбола. Пациент, у которого обнаружили инфекцию в Найроби, скончался. Сведения о его гражданстве, возможном источнике заражения и круге контактировавших лиц не приводятся.

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