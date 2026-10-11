Россияне не обращались в генконсульство в Хошимине из-за вспышки лихорадки денге

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Граждане России не обращались в генеральное консульство РФ в Хошимине в связи с сезонной вспышкой лихорадки денге на юге Вьетнама. Об этом сообщили РИА Новости в российском консульском учреждении.

"Также на данный момент к нам не поступало официальной информации от вьетнамских властей относительно лихорадки денге в туристических зонах", – рассказали дипломаты.

В консульский округ генконсульства входят популярные у россиян курорты южного Вьетнама, в том числе Камрань и Нячанг.

Как рассказали дипломаты со ссылкой на вьетнамские СМИ, основные очаги распространения лихорадки в этом году – город Хошимин, провинция Донгнай и регион дельты Меконга. По их словам, количество заболевших в этих регионах значительно возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, зарегистрированы случаи смерти.

Причины вспышки связывают с наступлением сезона дождей и благоприятными условиями для размножения комаров. Минздрав Вьетнама призывает население и гостей страны использовать репелленты и противомоскитные сетки, носить закрытую одежду, а при появлении внезапной высокой температуры и сильной головной боли – своевременно обращаться за медицинской помощью и избегать самостоятельного лечения.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), переносчиком лихорадки денге является дневной полосатый комар Aedes Aegypti, который также переносит желтую лихорадку. По ночам этот комар не активен. Заболевание при первом заражении чаще всего проходит в легкой форме, но с сильной головной болью и высокой температурой. Болеют чаще всего дети и пожилые люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период денге составляет от 4 до 14 дней.

Существует до четырех видов вируса-возбудителя денге, поэтому иммунитет, выработанный при первом заражении, не исключает новых заражений. Второе и последующие заражения могут привести к тяжелому течению болезни с кровоизлияниями и в некоторых случаях – к летальному исходу. По данным ВОЗ, до 400 миллионов человек в год во всем мире заболевают лихорадкой денге, из них у 96–100 миллионов человек проявляются симптомы заболевания, а умирают от лихорадки денге каждый год от 10 до 40 тысяч человек.

Ранее в Кении зафиксировали первый случай заражения вирусом Эбола. Пациент, у которого обнаружили инфекцию в Найроби, скончался. Сведения о его гражданстве, возможном источнике заражения и круге контактировавших лиц пока не приводятся.

