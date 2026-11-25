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В Европе из-за финансовых трудностей на промышленных предприятиях под угрозой оказались 3,7 миллиона рабочих мест. Об этом сообщает RT со ссылкой на Financial Times.

Согласно результатам исследования консалтинговой компании McKinsey, в 2026 году с финансовыми трудностями столкнулась примерно половина компаний. При этом ситуация ухудшается из года в год.

Ранее стало известно о планах немецкого концерна Volkswagen заморозить заработные платы сотрудников на два года. В рамках этих мер холдинг также предлагает упразднить премии и дополнительные дни отпуска. Кроме того, компания намерена изменить условия соглашения о 35-часовой рабочей неделе, чтобы продлить смены без увеличения выплат.

План реструктуризации также предусматривает возможность закрытия четырех заводов в начале 2030-х годов и сокращения более 100 тысяч рабочих мест. Эти инициативы намерены обсудить в ходе переговоров в немецком Эмдене. Потенциально они коснутся около 120 тысяч сотрудников.

