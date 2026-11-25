Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Певец Стас Михайлов рассказал, что прекратил использовать препараты для снижения веса после появления неприятных ощущений и боли в суставах. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам артиста, попробовать инъекции ему посоветовала супруга. Он делал уколы на протяжении одного-двух месяцев, однако затем решил отказаться от такого способа похудения, поскольку чувствовал себя некомфортно и заметил, что начали болеть суставы.

Михайлов также признался, что не приемлет жестких ограничений в питании и не смог бы придерживаться строгой диеты. Поддерживать форму, по его мнению, помогает физическая активность – артист считает, что для появления пресса достаточно регулярно выполнять упражнения на мышцы живота.

При этом певец рассказал, что стал меньше есть и обычно принимает основную пищу один раз в день. Утром он выпивает воду, съедает ложку меда, орехи и чернослив, а также может выпить пару чашек кофе. Аппетит, по словам Михайлова, появляется ближе к обеду, когда он позволяет себе вкусную еду.

Кроме того, артист сообщил, что не употребляет алкоголь и положительно относится к популяризации здорового образа жизни. Михайлова особенно радует то, что алкоголь перестает быть популярным среди молодежи.

Певец также отметил, что его старшая дочь Иванна занимается спортом трижды в неделю, а младшая Мария – пять раз.

Ранее Михайлов рассказывал, что широкая известность пришла к нему только в 2000-х годах, хотя музыкальную карьеру он начал еще в начале 1990-х. Певец связывал поздний успех с тем, что к нему нужно было подготовиться, и считал, что трудности помогли ему стать тем, кем он является сейчас.

По словам артиста, переломным моментом стал период, когда он жил в Санкт-Петербурге и уже почти отчаялся добиться признания: тогда его песня "Свеча" попала на радио "Шансон" благодаря редактору Артуру Вафину.