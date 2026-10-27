Стас Михайлов посоветовал прочитать книги Сергея Нилуса и Серафима Роуза

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Книги "Великое в малом" Сергея Нилуса и "Не от мира сего" Серафима Роуза посоветовал прочесть каждому певец Стас Михайлов. Об этом артист рассказал в беседе с News.ru.

Михайлов признался, что много читал еще с юности. В числе авторов, которыми он увлекался, были Эмиль Золя и братья Стругацкие. Позже певец переключился на духовную литературу.

"Вот эти две книги оставят в вашем, наверное, сознании очень большой след. "Великое в малом" особенно почитайте", – посоветовал артист.

Ранее режиссер Никита Михалков поделился принципами, которым его научили родители. По его словам, от матери он получил три главных истины, заложивших фундамент его характера.

Одна из них – фраза "Значит, так надо", которую он понял не сразу. Эта мысль подразумевала поиск решений, а не причин произошедшего. Также мать учила его задавать вопрос "зачем" вместо "за что" и скромнее оценивать свои права, беря чуть меньше, чем считаешь заслуженным.