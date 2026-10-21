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21 октября, 13:07

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Михалков: "Значит, так надо" – одна из истин, перенятых от родителей

Михалков назвал три истины, перенятые от родителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Режиссер Никита Михалков рассказал о принципах, которым его научили родители. В день своего 81-летия он поделился воспоминаниями о матери и отце в телеграм-канале "Бесогон".

По словам Михалкова, от матери он усвоил три важные истины. Первая – "Значит, так надо". Режиссер признался, что по-настоящему понял смысл этой фразы лишь спустя годы. Второе наставление заключалось в том, чтобы искать не причину случившегося, а возможность выйти из ситуации: "Не спрашивай у Бога "за что", спрашивай "зачем".

Третьим принципом стало правило брать немного меньше того, на что, по собственному мнению, имеешь право.

Михалков также отметил, что мать стремилась воспитать детей гармоничными людьми. Он пояснил, что гармония возникает тогда, когда желания человека соответствуют его возможностям.

Режиссер назвал воспитание ребенка формированием иммунитета к внешнему миру и будущим опасностям. По его мнению, основа этой защиты – семья, дом и страна.

Ранее Михалков заявил, что россияне, уехавшие из страны после начала специальной военной операции, заслуживают прощения, если признали ошибочность своего решения. По словам режиссера, он готов простить тех, кто осознал свою неправоту и вернулся. При этом Михалков раскритиковал покинувших Россию и жалующихся на жизнь за рубежом из-за финансовых трудностей.

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