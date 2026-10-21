Международный конкурс "ОпереттаLand" с 21 по 27 октября пройдет в Москве

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

XIX Международный конкурс молодых артистов музыкального театра "ОпереттаLand" пройдет в Московском государственном академическом театре оперетты с 21 по 27 октября. О программе конкурса и его участниках рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

В этом году организаторы получили более 80 заявок от молодых исполнителей. Свыше 30 претендентов представляют разные города России, в том числе Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Хабаровск и Казань. Еще три заявки поступили из Узбекистана и Беларуси. Прием документов проходил с 1 июня по 20 сентября через форму на официальном сайте конкурса.

"ОпереттаLand" проводят в 19-й раз. Конкурс помогает открывать новые имена в жанрах оперетты и мюзикла, а также поддерживает профессиональное развитие молодых артистов. Как отметил Алексей Фурсин, лауреаты предыдущих сезонов уже вошли в состав трупп ведущих столичных театров. Общий призовой фонд в этом году составит 340 тысяч рублей.

От классической оперетты до современных мюзиклов

Конкурс основали в 2007 году народный артист России Герард Васильев и его супруга, заслуженная артистка России Жанна Жердер. В нем могут участвовать профессиональные артисты музыкальных и других театров, а также студенты российских и зарубежных музыкальных и театральных вузов. Соревнование проводится среди сольных исполнителей в двух номинациях – "Оперетта" и "Мюзикл".

Конкурсная программа включает три тура, по итогам которых определят финалистов. Завершится мероприятие гала-концертом на сцене Московского театра оперетты.

Открытие конкурса, регистрация и жеребьевка участников запланированы на 21 октября. На следующий день пройдут прослушивания первого тура в номинации "Мюзикл", а 23 октября выступят участники, представляющие оперетту. Второй тур по обеим номинациям состоится 24 октября, третий – 25 октября.

На 26 октября намечены оркестровая репетиция финалистов и мастер-классы для конкурсантов. Заключительным событием станет гала-концерт 27 октября. Зрителям представят лучшие вокальные и хореографические номера артистов, прошедших отбор, – от классических произведений оперетты до современных мюзиклов.

Награды и участники гала-концерта

Работы конкурсантов оценит профессиональное жюри, в которое войдут известные режиссеры, композиторы и артисты. Среди почетных гостей заявлены народные артисты России Герард Васильев и Елена Зайцева, а также заслуженный артист России Петр Борисенко.

В гала-концерте также примут участие Владислав Кирюхин, Василиса Николаева, Иван Викулов, Максим Катырев, Юлия Гончарова и другие исполнители. Вести вечер будут Жанна Жердер, Глеб Косихин и Игорь Оробей.

Главной наградой станет Гран-при – премия имени Герарда Васильева. Также предусмотрены первая, вторая и третья премии и награда "Лучший дуэт "ОпереттаLand-2026". Кроме того, участники смогут получить специальные премии Союза театральных деятелей Российской Федерации и Ассоциации музыкальных театров.

Среди других наград – премия имени народных артистов России Риммы Антоновой и Эдуарда Жердера "За лучшее исполнение каскадного номера", премия фонда народной артистки СССР Елены Образцовой "За вокальное мастерство" и премия имени заслуженного деятеля искусств России Григория Спектора "За лучшее исполнение музыкального номера из оперетты".

Ранее стало известно, что 30 октября в кластере "Ломоносов" пройдет "ЛЦТ.Фест-2026. На фестивале наградят победителей и призеров хакатона "Лидеры цифровой трансформации", команды-финалисты покажут разработки для города и бизнеса и разделят призовой фонд в 40 миллионов рублей, а гостей ждут деловая, образовательная и интерактивная программы.