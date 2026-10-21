Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

В аэропорту Домодедово сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Авиагавань обслуживала рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В связи с этим пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Актуальный статус полета можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее самолет российской авиакомпании iFly столкнулся с телетрапом при заруливании на стоянку в аэропорту Шереметьево. Среди пассажиров и членов экипажа никто не пострадал.