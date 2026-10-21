21 октября, 22:32Транспорт
В аэропорту Домодедово сняли временные ограничения
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
В аэропорту Домодедово сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
В ведомстве пояснили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Авиагавань обслуживала рейсы по согласованию с соответствующими органами.
В связи с этим пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Актуальный статус полета можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее самолет российской авиакомпании iFly столкнулся с телетрапом при заруливании на стоянку в аэропорту Шереметьево. Среди пассажиров и членов экипажа никто не пострадал.