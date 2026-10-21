Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Столичный аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Актуальный статус полета можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее самолет российской авиакомпании iFly столкнулся с телетрапом при заруливании на стоянку в аэропорту Шереметьево. Среди пассажиров и членов экипажа никто не пострадал.