Самолет авиакомпании iFly столкнулся с телетрапом в аэропорту Шереметьево

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Самолет российской авиакомпании iFly столкнулся с телетрапом при заруливании на стоянку в аэропорту Шереметьево, сообщили в воздушной гавани.

О столкновении пассажирского Airbus A330, прибывшего из Хабаровска, ранее сообщил телеграм-канал SHOT. По его информации, у самолета сломался предкрылок, его оперативно заменили, однако борт временно отстранили от полетов.

"Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет", – цитирует пресс-службу авиагавани РИА Новости.

По данным аэропорта, инцидент произошел 19 октября 2026 года. Телетрап повреждений не получил, на обслуживание пассажиров и авиакомпаний происшествие не повлияло.

Ранее самолет авиакомпании LATAM загорелся при взлете из международного аэропорта имени Хорхе Чавеса в Перу. В LATAM Airlines инцидент связали с "непредвиденной технической неисправностью", возникшей до взлета. В компании отметили, что пассажиры были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

