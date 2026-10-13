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13 октября, 18:58

Происшествия

Пять самолетов подали сигналы бедствия в Европе за сутки

Фото: depositphotos/Feverpitch

Пять пассажирских самолетов подали сигнал бедствия над Европой с начала суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Пятый по счету инцидент произошел с самолетом Boeing-737, который направлялся из Рима в Дублин. Он подал сигнал, находясь в воздухе, однако приземлился в аэропорту назначения.

Согласно полетной информации, которую изучило РИА Новости, самолет авиакомпании Ryanair вылетел из Рима в Дублин в 12:52 по московскому времени, после чего передал аварийный код Squawk 7700. Он приземлился в 15:36.

Аналогичный сигнал был подан от борта, вылетевшего из Лондона в город Фаро на юге Португалии. Тогда, как уточнил источник, рейс развернулся над северо-западом Франции и направился в аэропорт отправления.

Еще один самолет рейсом с Корфу в Нюрнберг подал в пути сигнал о захвате. По информации полиции Баварии, пилот перестал выходить на связь, поэтому в небо подняли несколько дежурных самолетов. До момента посадки борта аэропорт Нюрнберга был закрыт.

Также сигнал бедствия подал самолет швейцарской авиакомпании Swiss, который летел из Стокгольма в Цюрих. Он совершил экстренную посадку в Гамбурге. В результате выяснилось, что причиной стало плохое самочувствие пассажира.

Ранее пассажир рейса Kenya Airways, следовавшего из Кении в Нигерию, во время полета попытался выйти из самолета. Мужчине отказали во въезде на Мадагаскар, после чего авиакомпания организовала его возвращение. Еще до посадки свидетели заметили признаки необычного поведения пассажира.

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