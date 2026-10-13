В аэропорту Нюрнберга вводили режим ЧС из-за сигнала о захвате самолета

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Самолет авиакомпании Corendon Airlines, севший в аэропорту Нюрнберга, подал сигнал о захвате, сообщает Bild со ссылкой на полицию.

Экипаж отправил из кабины код 7 500, который означает предупреждение о захвате воздушного судна. Пилот при этом перестал выходить на связь по радио.

Лайнер сопровождали истребители Eurofighter, рассказал представитель аэропорта. Сейчас выясняется, было ли это ошибкой или технической неисправностью.

Ранее сообщалось, что американская компания Boeing намерена разработать систему, которая позволит защитить принадлежащие ей самолеты от случайных и умышленных крушений. По данным СМИ, руководство считает угрозу умышленных крушений одной из главных причин смертельных случаев в коммерческой авиации. Поэтому организация собирается учесть этот риск при создании самолетов следующего поколения.

