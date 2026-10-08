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08 октября, 10:30

Происшествия

Пассажир рейса Kenya Airways попытался открыть дверь самолета во время полета

Фото: depositphotos/Feverpitch

Пассажир рейса Kenya Airways, следовавшего из Кении в Нигерию, 6 октября во время полета попытался выйти из самолета. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на BBC.

По данным Нигерийского управления гражданской авиации (NCAA), ранее мужчине отказали во въезде на Мадагаскар, после чего авиакомпания организовала его возвращение. Еще до посадки свидетели заметили признаки необычного поведения пассажира, а во время полета он начал проявлять беспокойство и агрессию.

Сначала мужчина попытался попасть в кабину пилотов, а затем направился к задней двери воздушного судна и попытался ее открыть. Экипажу и другим пассажирам удалось обездвижить его.

Перед посадкой самолета мужчина потерял сознание. Экипаж оказал ему первую помощь, однако вернуть пассажира в сознание не удалось. Самолет приземлился в международном аэропорту имени Мурталы Мухаммеда в Лагосе, где прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

В соцсетях также появилось видео с борта. На записи один из очевидцев отмечает, что мужчина выглядел так, будто ему не хватает воздуха.

Ранее на рейсе China Eastern Airlines из Хэфэя в Далянь пассажир потребовал от бортпроводницы несколько раз извиняться перед ним на коленях после того, как тележка случайно задела его локоть во время сна. После инцидента мужчину осмотрели врачи, но травм не обнаружили, а от госпитализации он отказался. Авиакомпания передала материалы полиции, приостановила перевозку пассажира своими рейсами и предоставила сотруднице психологическую и юридическую помощь.

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