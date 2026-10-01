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01 октября, 15:13

Происшествия

Пассажир рейса Flydubai Шота Мусаев рассказал, как оказал помощь раненому пилоту

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Экстренную помощь тяжелораненому пилоту самолета Flydubai оказал врач-стоматолог, уроженец Грузии Шота Мусаев, который оказался среди пассажиров едва не разбившегося лайнера. В беседе с РЕН ТВ он рассказал о полученных летчиком травмах и о том, как удалось стабилизировать его состояние.

По словам Мусаева, у капитана были глубокие раны от ножа: рука оказалась разделена почти на две части, а возле затылка был порез длиной около 10 сантиметров. Из-за большой кровопотери у пострадавшего наблюдалось шоковое состояние, пульс был замедленным. После остановки кровотечения пульс стабилизировался.

Когда капитан пришел в себя, он испытывал сильные боли в поврежденной руке. Мусаев отметил, что состояние капитана было стабилизировано и поэтому он сможет встать на ноги в течение 3–4 недель.

Врач также рассказал, что хвост самолета полностью разрушился. Мусаев признался, что не понимает, как пассажирам удалось совершить посадку.

Инцидент на борту самолета компании Flydubai, летевшего из ОАЭ в Израиль, произошел 30 сентября. Один из пилотов напал на своего коллегу, Смита Маччхара, с ножом. По версии Минобороны Израиля, злоумышленник хотел разбить самолет и убить всех пассажиров.

Маччхар вступил в схватку со своим коллегой и открыл дверь кабины. Пассажиры Янив Хайон, Цвика Манес и Асаф Раджуан вошли туда и обезвредили нападавшего. Затем Хайон взял на себя управление самолетом. По словам американского президента Дональда Трампа, воздушное судно спас израильский сантехник, который никогда не управлял самолетом, но много смотрел телешоу о расследовании авиакатастроф.

Самолет удалось экстренно посадить в Саудовской Аравии. Обоих пилотов госпитализировали с травмами. При этом президент Израиля Ицхак Герцог заявил о планах наградить за героизм трех пассажиров, обезвредивших злоумышленника, а также врача Мусаева, который спас капитана воздушного судна.

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