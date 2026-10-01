Около двух километров дорог и ж/д путепровод построят в Зеленограде

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Зеленограде стартовали строительные работы на участках улично-дорожной сети, которая свяжет районы Крюково и Силино. Проект реализуется за счет средств столичной Адресной инвестиционной программы, заявил глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект будет выполнен вместе со специалистами из РЖД, которые построят железнодорожный путепровод на путях Октябрьской железной дороги. Запланировано создание около двух километров новой улично-дорожной сети.

В настоящее время на объекте идут земляные работы, прокладка инженерных коммуникаций и возведение локального очистного сооружения. Закончить строительство планируется в 2028 году, уточнил Ефимов.

Формирование обновленной улично-дорожной сети существенно повысит транспортную доступность для жителей районов Крюково и Силино. Согласно проекту, улица Михайловка будет продлена до Проектируемого проезда 684.

Кроме того, реконструируют участок дороги на пересечении улиц Михайловки, Александровки и Алабушевской, а также сделают велодорожки, рассказал руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Между тем над Шмитовским проездом возле делового центра "Москва-Сити" появится путепровод протяженностью более 50 метров. В данный момент готовность сооружения составляет около 60%. Рабочие уже смонтировали два опорных элемента и удерживающие стенки, а также закрепили детали пролетного строения.