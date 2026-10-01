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01 октября, 13:42

Регионы

В Крыму опровергли информацию о перекрытии Крымского моста на четверо суток

Фото: 123RF.com/bignazik

Информация о перекрытии Крымского моста на четверо суток не соответствует действительности. Об этом сообщила РИА Новости помощник главы Крыма по информационной политике Ольга Курлаева.

Она уточнила, что в Сети распространяется фейковый документ для служебного пользования якобы от крымского погрануправления ФСБ России. В нем предупреждается о закрытии моста из-за учений с 5 по 9 октября.

По словам Курлаевой, за вбросом стоит украинская сторона, которая таким образом пытается посеять панику среди населения. Кроме того, помощник главы региона напомнила об ответственности за распространение ложной информации.

Ранее москвичей предупреждали, что 3 и 4 октября в центре и на западе столицы будут ограничивать движение. Поводом послужит проведение полумарафона "Моя столица".

В частности, 3-го числа планируется закрыть участки улицы Косыгина – от проспекта Вернадского до дома 2 и от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского. 4-го числа ограничения начнут действовать в разное время на Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Лужнецкой и Бережковской набережных, участках улиц Косыгина и Лужники и других.

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