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01 октября, 13:40

Политика

Великобритания ввела санкции против президента Южной Осетии Камболова

Фото: rsogov.org

Великобритания ввела санкции в отношении президента Южной Осетии Марата Камболова. Обновленные данные опубликовал британский МИД.

Соединенное Королевство 1 октября расширило санкционный список на 23 позиции. Рестрикции коснулись физических и юридических лиц, а также восьми судов.

Помимо Камболова, в перечне указаны советник президента России Алан Гаглоев, экс-заместитель губернатора Запорожской области Сергей Толмачев, председатели совета "Движения первых" в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской, Запорожской областях и Крыму.

Кроме того, под ограничения подпали международный секретарь грузинской партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия, председатель общественной организации "Союз молодых евразийцев Грузии" Георгий Иремадзе, основатель телекомпании "Сезони" Николоз Мжаванадзе, а также чиновники и военные из Запорожья и Херсонской области, сотрудники ФСБ России и компания Novatek Gas and Power Asia.

Между тем Эстония запретила транзит зерна из России и Белоруссии через свою территорию. Глава МИД страны Маргус Цахкна напомнил, что предупреждал о введении таких мер еще в сентябре и теперь решение закреплено законодательно. Эстония вместе с Латвией и Литвой работает над тем, чтобы балтийские порты не использовались в качестве транзитного маршрута для РФ, добавил министр.

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