Индекс доллара обновил максимум с весны 2025 года

Фото: 123RF.com/alfexe

Стоимость доллара к мировым валютам и отдельно к евро, обновила максимум с весны 2025 года. Это следует из данных торгов.

По данным на 13:17 по московскому времени индекс американской валюты вырос на 0,46% и составил 101,92 пункта. В ходе торгов показатель достигал 102 пунктов – самого высокого значения с 10 апреля прошлого года.

Курс евро к доллару снизился на 0,48%, достигнув 1,1276 доллара за евро. Европейская валюта опустилась ниже отметки 1,13 доллара впервые с 29 мая 2025-го.

Ранее Банк России продлил ограничения на операции с наличной валютой, действующие из-за санкций. Они затрагивают как физических, так и юридических лиц. Для граждан, которые открыли валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, продолжает действовать лимит на снятие наличных.