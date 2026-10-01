Сандро Шварца признали лучшим тренером РПЛ в сентябре

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Тренера московского "Динамо" Сандро Шварца признали лучшим тренером чемпионата России по футболу в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба Российской Премьер-лиги (РПЛ) в телеграм-канале.

В сентябре "Динамо" победило во всех трех матчах чемпионата России, обыграв московский "Спартак" со счетом 2:1, "Оренбург" со счетом 1:0 и "Ростов" со счетом 3:0. Игроки, которых тренировал Шварц, набрали девять очков, забили шесть мячей и пропустили всего один.

Набрав 19 очков, бело-голубые заняли третье место в турнирной таблице, уступая лидирующему "Краснодару" только два очка. Победная серия "Динамо" в РПЛ составляет пять матчей.

Ранее испанец Хуан Диас покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Родина". Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсег Киракосян.

Позднее гендиректор "Родины" Александр Погонин заявил, что команда приняла решение прекратить сотрудничество с Диасом после совместной беседы. По его словам, работа с испанским специалистом осуществлялась на базе взаимного доверия и уважения.