Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 14:19

Спорт

Сандро Шварца признали лучшим тренером РПЛ в сентябре

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Тренера московского "Динамо" Сандро Шварца признали лучшим тренером чемпионата России по футболу в сентябре. Об этом сообщила пресс-служба Российской Премьер-лиги (РПЛ) в телеграм-канале.

В сентябре "Динамо" победило во всех трех матчах чемпионата России, обыграв московский "Спартак" со счетом 2:1, "Оренбург" со счетом 1:0 и "Ростов" со счетом 3:0. Игроки, которых тренировал Шварц, набрали девять очков, забили шесть мячей и пропустили всего один.

Набрав 19 очков, бело-голубые заняли третье место в турнирной таблице, уступая лидирующему "Краснодару" только два очка. Победная серия "Динамо" в РПЛ составляет пять матчей.

Ранее испанец Хуан Диас покинул пост главного тренера московского футбольного клуба "Родина". Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Барсег Киракосян.

Позднее гендиректор "Родины" Александр Погонин заявил, что команда приняла решение прекратить сотрудничество с Диасом после совместной беседы. По его словам, работа с испанским специалистом осуществлялась на базе взаимного доверия и уважения.

Читайте также


спорт

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика