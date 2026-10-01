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01 октября, 14:04

Происшествия

В Нижегородской области мужчина зарезал бывшую жену из ревности

Фото: МАХ/"Нижегородский Следком"

В Нижегородской области 33-летний мужчина обвиняется в убийстве бывшей супруги на почве ревности. По версии следствия, он подкараулил женщину на улице и нанес ей не менее 15 ударов ножом, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Инцидент произошел на улице Пирогова в Дзержинске 30 сентября. В результате нападения 33-летняя женщина погибла на месте. Подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение по статье "Убийство". Идет следствие.

По информации Baza, супруги находились в процессе развода. В какой-то момент женщина начала отношения с другим мужчиной, что злило экс-супруга. Кроме того, он несколько раз просил пару разойтись, но получал отказ.

Нападение произошло сразу после того, как женщина отвела их общих детей в детский сад. У погибшей остались две дочери трех и пяти лет.

Ранее в Бердске Новосибирской области возбудили уголовное дело об убийстве: мужчина задушил свою супругу бюстгальтером. Следствие установило, что супруги вместе употребляли алкоголь, но в какой-то момент между ними началась ссора. В итоге злоумышленник повалил жену на диван, обмотал бюстгальтер вокруг ее шеи и начал сдавливать.

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