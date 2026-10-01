Вагон-спа появится в составе туристского поезда "В Карелию"

Фото: МАХ/"ФПК. Лучше поездом!"

Вагон-спа начнет курсировать в составе туристского поезда "В Карелию" с 9 по 31 октября, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Один сеанс спа будет длиться 90 минут. В стоимость включены халат, полотенца и тапочки, а также травяной чай и снеки. Дополнительно можно воспользоваться услугами стирки и глажки белья. В вагоне также предусмотрены инфракрасная сауна, душевые и зона отдыха.

Поезд "В Карелию" курсирует по маршруту Москва – Петрозаводск – Сортавала – Выборг – Москва. В его составе – вагоны купе, СВ и вагон-ресторан. Поездка длится два дня и три ночи.

Ранее Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК) сообщала об индексации тарифов на проезд в скорых и скоростных пригородных поездах повышенной комфортности. Изменения затронули станции Химки, Сходня, Зеленоград-Крюково, Алабушево и Подсолнечная.

Кроме того, была скорректирована стоимость провоза животных и ручной клади сверх установленной нормы в этих поездах.

