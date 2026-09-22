Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 19:33

Транспорт

РЖД запустят новый ретропоезд "Купеческий экспресс" из Тамбова

Фото: ppkch.ru

С 26 сентября РЖД запускают новый ретропоезд "Купеческий экспресс" из Тамбова, оформленный в стилистике XIX–XX веков. Об этом сообщили в компании.

Состав будет курсировать по выходным: по субботам – в Мичуринск-Уральский с программой "Мичуринск сквозь века", по воскресеньям – в Платоновку, откуда туристы отправятся в Рассказово на программу "Асеевы – история династии". Кроме того, запланированы выездные уроки истории и краеведения для школьников.

Сеть маршрутов пригородных турпоездов все время расширяется: в прошлом году их было 39, а в этом – уже 42. Экскурсионные поезда курсируют от Калининграда до Сахалина. В их числе – ретропоезд "В Арзамас" в Нижегородской области и "Путешествие во времени" в Калининградской области.

За январь – август пригородными турпоездами перевезено порядка 480 тысяч туристов.

Ранее современный поезд "Иволга" успешно совершил тестовую поездку без пассажиров из Москвы в Тулу. На этом маршруте эксперты, в частности, оценили реальные интервалы движения между остановками, работу тяговых энергосистем, а также общую готовность железнодорожного полотна к эксплуатации таких составов. За время поездки в Тулу и обратно "Иволга" прошла более 300 километров.

Читайте также


транспортрегионы

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика