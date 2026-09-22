РЖД запустят новый ретропоезд "Купеческий экспресс" из Тамбова

Фото: ppkch.ru

С 26 сентября РЖД запускают новый ретропоезд "Купеческий экспресс" из Тамбова, оформленный в стилистике XIX–XX веков. Об этом сообщили в компании.

Состав будет курсировать по выходным: по субботам – в Мичуринск-Уральский с программой "Мичуринск сквозь века", по воскресеньям – в Платоновку, откуда туристы отправятся в Рассказово на программу "Асеевы – история династии". Кроме того, запланированы выездные уроки истории и краеведения для школьников.

Сеть маршрутов пригородных турпоездов все время расширяется: в прошлом году их было 39, а в этом – уже 42. Экскурсионные поезда курсируют от Калининграда до Сахалина. В их числе – ретропоезд "В Арзамас" в Нижегородской области и "Путешествие во времени" в Калининградской области.

За январь – август пригородными турпоездами перевезено порядка 480 тысяч туристов.

Ранее современный поезд "Иволга" успешно совершил тестовую поездку без пассажиров из Москвы в Тулу. На этом маршруте эксперты, в частности, оценили реальные интервалы движения между остановками, работу тяговых энергосистем, а также общую готовность железнодорожного полотна к эксплуатации таких составов. За время поездки в Тулу и обратно "Иволга" прошла более 300 километров.

