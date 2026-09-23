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23 сентября, 17:36

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Медведицу с медвежонком заметили в Новодвинске под Архангельском

Фото: 123RF.com/martingrossman

Медведицу с медвежонком заметили посреди улицы в Новодвинске Архангельской области. Об этом сообщил РИА Новости глава города Александр Чечулин.

Во вторник, 22 сентября, системе "112" поступил сигнал. Оказалось, что люди услышали рев дикого животного рядом с магазином "Метелица", расположенным на улице Южной.

"Медведица и медвежонок, их заметили, но охотники от охотнадзора 23 сентября новой информации не дали. Пока актуальна рекомендация не гулять в пригородной лесополосе", – сказал Чечулин.

По предварительным данным Архангельского общества охотоведов, это не первый случай. В частности, сигналы о появлении зверя поступали и ранее. Специалисты предупреждают, что самка с детенышем наиболее непредсказуема и может проявлять агрессию при малейшей угрозе для потомства.

Выехавший на место профессиональный охотник должен отпугнуть животное за пределы населенного пункта.

Ранее в Хакасии ликвидировали 125 бурых медведей в рамках режима регулирования численности этих хищников, который введен во всех районах республики. В частности, 41 медведь обезврежен в Абазе, 32 – в Саяногорске, 17 – в Таштыпском районе, 14 – в Аскизском районе. В остальных районах цифры меньше.

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