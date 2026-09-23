У семикратной олимпийской чемпионки Симоны Байлз угнали Porsche

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Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз рассказала в социальных сетях о том, что у нее угнали Porsche.

Инцидент произошел в Чикаго. По словам спортсменки, к ней домой пробрались трое мужчин в масках и украли автомобиль.

Байлз отметила, что машину в итоге удалось вернуть, подчеркнув, что подробности случившегося – это "история для другого раза". Кроме того, чемпионка назвала произошедшее "просто безумием" и пошутила, что ей необходимо собственное реалити-шоу.

"Продюсерам было бы очень легко просто снимать все это на постоянной основе. Это одна из причин, по которой мы завели добермана", – заключила она.

Ранее правоохранители Лос-Анджелеса задержали мужчину по подозрению в ограблении особняка телезвезды Ким Кардашьян в закрытом поселке Хидден-Хилз в Калифорнии и краже одного из ее автомобилей. Злоумышленник проник в поместье, когда в нем никого не было.

Его заметили в тот момент, когда он грузил вещи в одну из машин, находившихся на территории дома знаменитости. Автомобиль, наполненный имуществом, мужчина угнал. Личность задержанного пока неизвестна.